***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2022 16:36
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez-ÇORUM Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Savaş ÖZDEMİR 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030888
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0377
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05932,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,67
|Açılış
|: 932,07
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9282
|15,9398
|% 0,24
|
|Euro
|16,7314
|16,7609
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,7303
|19,8292
|% -0,43
|
|Frank
|16,0803
|16,1772
|% 0,85
|
|Riyal
|4,2421
|4,2634
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,60
|
|Altın Gr.
|932
|933
|4,25
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de