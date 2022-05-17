Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2022 16:36
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez-ÇORUM Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Savaş ÖZDEMİR 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030888


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.394
Değişim :  -0,05% |  -1,22
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.412 En Düşük
2.382
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 133.339.157 % 9,99  
NIBAS 9,70 32.006.672 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.550.627 % 9,97  
SELVA 10,60 22.875.556 % 9,96  
ARMDA 131,40 1.693.542 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9282 15,9398 % 0,24  
Euro 16,7314 16,7609 % 0,02  
Sterlin 19,7303 19,8292 % -0,43  
Frank 16,0803 16,1772 % 0,85  
Riyal 4,2421 4,2634 % 0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 2,60  
Altın Gr. 932 933 4,25  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,46 21,49 -0,16  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 -0,03  
B. Petrol 110 110 -1,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru