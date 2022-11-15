***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2022 12:18
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 600.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahlatcı Holding A.Ş. 600000000 TRY 100
TOPLAM 600000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080066
BIST
13:534.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 35,84
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:5318,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:5319,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2050
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
13:531.062,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.062,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BRLSM
|22,22
|156.465.704
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|1.984.041.400
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|179.181.607
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|676.973.340
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|168.578.332
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|586.047.116
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|13,04
|109.736.194
|% -6,79
|
|BNTAS
|6,32
|60.265.332
|% -5,11
|
|THYAO
|109,20
|6.651.190.590
|% -0,46
|
|ODAS
|11,67
|3.506.661.538
|% -1,85
|
|EREGL
|37,00
|3.497.071.992
|% -0,91
|
|PETKM
|15,02
|3.414.811.388
|% -1,57
|
|TUPRS
|439,50
|2.580.987.424
|% 2,30
|
|ALBRK
|2,80
|899.089.141
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|713.911.167
|% -0,87
|
|ODAS
|11,67
|3.506.661.538
|% -1,85
|
|ISCTR
|9,39
|2.574.368.569
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,54
|1.481.314.567
|% -2,12
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6135
|% 0,05
|
|Euro
|19,4135
|19,4255
|% 1,07
|
|Sterlin
|22,0071
|22,1174
|% 0,93
|
|Frank
|19,7420
|19,8609
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.077
|7.184
|63,00
|
|Tam
|7.045
|7.165
|31,00
|
|Yarım
|3.421
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,26
|92,26
|-0,88
|