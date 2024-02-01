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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 15:56
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AHMET AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür / Şirket Ortağı 70.999
AHMET EMİN AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi / Şirket Ortağı 20
İSMAİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı / Yönetici 0.001
ATEŞ AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Ortak Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı 5
TUNCAY KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TUNCAY KARAHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
ATİLLA ESEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246119


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Platin 913,92 914,97 % 0,66  
Paladyum 957,69 961,25 % 0,66  
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