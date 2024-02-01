***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AHMET AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür / Şirket Ortağı 70.999AHMET EMİN AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi / Şirket Ortağı 20İSMAİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı / Yönetici 0.001ATEŞ AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Ortak Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı 5TUNCAY KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel MüdürYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTUNCAY KARAHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel MüdürATİLLA ESEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246119BIST