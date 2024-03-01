***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2024 18:13
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atilla ESEN Genel Müdür
Yücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Mehtap İLBİ Genel Müdür Yardımcısı
Ali Cihan PEKÖZ Genel Müdür Yardımcısı
Nevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman Müdürü
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu
Saliha Sevil ERDAL Kredili İşlemler Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254001
BIST