***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAhmet AHLATCI Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesiİsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu ÜyesiAteş AHLATCI Yönetim Kurulu ÜyesiTuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Başkan VekiliAtilla ESEN Genel MüdürYücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür YardımcısıMehtap İLBİ Genel Müdür YardımcısıAli Cihan PEKÖZ Genel Müdür YardımcısıNevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup MüdürüMehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman MüdürüMustafa ÇAKMAK Takas SorumlusuSaliha Sevil ERDAL Kredili İşlemler Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254001BIST