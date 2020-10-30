***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 13:09
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2020
Karar Sayısı
2020-15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
a) 30.09.2020 Dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
b) Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884859
BIST
13:161.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -18,85
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:168,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:169,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0730
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:16503,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,81
|Açılış
|: 503,20
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KARTN
|1.812,80
|62.437.096
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.496.845
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.367.611.971
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,94
|543.024.022
|% -2,02
|
|GARAN
|6,63
|510.854.641
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|364.802.175
|% 1,74
|
|ASELS
|16,84
|342.950.818
|% -3,22
|
|TSKB
|2,36
|3.367.611.971
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,94
|543.024.022
|% -2,02
|
|ALBRK
|1,70
|240.843.195
|% -3,95
|
|PETKM
|4,10
|364.802.175
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,07
|93.494.817
|% -2,73
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3474
|8,3501
|% 0,75
|
|Euro
|9,7469
|9,7539
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,7796
|10,8337
|% 0,98
|
|Frank
|9,0766
|9,1312
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2200
|2,2312
|% 0,85
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|5,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,37
|38,37
|0,11
|