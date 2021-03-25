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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.03.2021 15:23



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/03/2021
Karar Sayısı
2021-06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

            SORUMLULUK BEYANI
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
a)      31.12.2020 Dönemine ilişkin  finansal tablolarının  tarafımızca incelendiğini,
b)      Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c)       Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu,  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını  beyan ederiz.
 
Yönetim Kurulu Başkanı
                         
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
           
       Ahmet AHLATCI                              Ahmet Emin AHLATCI                                  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920450


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Cumhuriyet 2.932 2.977 17,00  
Tam 2.920 2.994 13,48  
Yarım 1.411 1.448 6,52  
Çeyrek 708 724 3,26  
Gümüş.Ons 24,58 24,61 -0,50  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,07  
B. Petrol 62,63 62,63 -1,78  
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