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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2021 16:45



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
2021-10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   SORUMLULUK BEYANI
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
a)      31.03.2021 Dönemine ilişkin  finansal tablolarının  tarafımızca incelendiğini,
b)      Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 
c)       Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu,  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını  beyan ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı                  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ahmet AHLATCI                                     Ahmet Emin AHLATCI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932398


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ALCAR 353,30 41.161.059 % 9,99  
BRYAT 367,10 27.581.722 % 9,98  
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Riyal 2,1903 2,2013 % 0,60  
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Altın Ons 1.762 1.762 -19,40  
Altın Gr. 466 467 -2,68  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,85 25,87 -0,34  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 -0,06  
B. Petrol 68,02 68,02 1,24  
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