***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 18:14
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022-10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
a) 31.03.2022 Dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
b) Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025786
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0218
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8988
En Düşük
14,8607
18:0515,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,6660
En Düşük
15,6193
18:05891,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 891,38
|
|Önceki Kapanış
|: 891,18
|
892,10
En Düşük
890,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8636
|14,8801
|% 0,02
|
|Euro
|15,6097
|15,6592
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5292
|18,6221
|% -0,00
|
|Frank
|15,1551
|15,2464
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9553
|3,9752
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,39
|
|Altın Gr.
|891
|891
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,07
|