***AYX* *DMRGD*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.09.2023 12:17
***AYX******DMRGD*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [DMRGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196391
BIST
'
12:457.833
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 49,08
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.820
En Yüksek
7.898
12:4527,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0392
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9665
12:4528,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0984
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
12:451.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.677,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.224.555
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.097.456
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.138.704
|% 9,98
|
|SUMAS
|269,90
|675.830
|% 9,98
|
|PEGYO
|8,37
|73.399.813
|% -10,00
|
|LIDER
|122,40
|103.244.348
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.082.888
|% -9,98
|
|INGRM
|440,50
|332.393.067
|% -9,46
|
|KUTPO
|74,05
|73.869.683
|% -4,88
|
|THYAO
|223,50
|4.791.264.396
|% 2,24
|
|ISCTR
|22,68
|2.819.110.399
|% 3,00
|
|YKBNK
|16,55
|2.425.774.894
|% 2,73
|
|ALARK
|124,40
|2.253.516.015
|% -1,11
|
|KOZAL
|28,36
|1.966.558.646
|% 1,29
|
|YKBNK
|16,55
|2.425.774.894
|% 2,73
|
|ISCTR
|22,68
|2.819.110.399
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,93
|634.216.630
|% 0,51
|
|SKBNK
|5,72
|445.959.331
|% 2,51
|
|CEMAS
|4,53
|325.916.408
|% 7,60
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0340
|27,0440
|% 0,15
|
|Euro
|28,9330
|28,9405
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5152
|% -0,09
|
|Frank
|30,0179
|30,1988
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,43
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,25
|
|Cumhuriyet
|11.308
|11.479
|-22,00
|
|Tam
|11.075
|11.146
|-20,00
|
|Yarım
|5.555
|5.596
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,23
|0,06
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-1,11
|