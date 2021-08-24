***AYX* *EGEPO*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.08.2021 17:52
***AYX******EGEPO*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Rapor Analizi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960245
BIST
17:511.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:518,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:519,9173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:51488,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 488,59
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MAALT
|196,90
|48.342.268
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.467.718
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.435.546
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|28.747.346
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.062
|% 9,99
|
|EDATA
|16,56
|90.448.382
|% -9,95
|
|PENTA
|77,80
|2.680.974
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
|20,78
|5.981.636
|% -6,23
|
|THYAO
|12,83
|1.385.342.673
|% 2,72
|
|GARAN
|9,50
|1.029.303.399
|% -0,52
|
|BRLSM
|12,11
|741.435.546
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,72
|668.768.567
|% 0,65
|
|EREGL
|18,70
|525.220.188
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,58
|373.133.880
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|222.956.817
|% 0,54
|
|THYAO
|12,83
|1.385.342.673
|% 2,72
|
|GARAN
|9,50
|1.029.303.399
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,72
|668.768.567
|% 0,65
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4258
|8,4298
|% 0,12
|
|Euro
|9,9094
|9,9173
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5324
|11,5902
|% 0,02
|
|Frank
|9,1968
|9,2522
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2371
|2,2484
|% -0,13
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-1,12
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|69,96
|69,96
|1,59
|