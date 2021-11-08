***AYX* *ELITE*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2021 15:55
***AYX******ELITE*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi veTicaret
A.Ş. Fiyat Tespit Analiz Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975760
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0317
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05568,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,73
|Açılış
|: 568,97
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|INVEO
|31,60
|916
|% 9,95
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6980
|9,7025
|% 0,24
|
|Euro
|11,2425
|11,2483
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,1389
|13,2047
|% 0,86
|
|Frank
|10,5809
|10,6446
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5801
|2,5930
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,92
|
|Altın Gr.
|569
|569
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem