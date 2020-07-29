***AYX* *FADE*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.07.2020 10:45
***AYX******FADE*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863178
BIST
12:011.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:016,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9632
En Düşük
6,9132
12:018,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2038
En Düşük
8,1145
12:01438,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 438,24
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.929.198
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.438.442
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.606.705
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.383.854
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.506.086
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|EKGYO
|2,22
|667.149.633
|% 0,00
|
|THYAO
|11,02
|243.208.405
|% -0,36
|
|VAKBN
|4,48
|168.233.651
|% -0,67
|
|TSKB
|1,17
|159.862.035
|% 0,00
|
|GOZDE
|5,94
|151.822.812
|% 8,59
|
|EKGYO
|2,22
|667.149.633
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|159.862.035
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,68
|131.236.907
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|137.604.778
|% -0,89
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9946
|9,0397
|% 0,65
|
|Frank
|7,5721
|7,6177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|