***AYX* *GENIL*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.07.2021 15:55
***AYX******GENIL*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952252
BIST
17:521.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:528,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
17:5210,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:52495,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KATMR
|3,19
|50.704.739
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.957.643
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.960.753
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.474.468
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.071.504
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.489.597
|% -9,91
|
|METUR
|6,80
|105.659.354
|% -5,95
|
|AVHOL
|5,44
|15.203.440
|% -5,72
|
|EDIP
|5,29
|367.147.320
|% -4,86
|
|ANHYT
|9,26
|62.930.400
|% -4,83
|
|GARAN
|8,20
|640.558.803
|% 0,00
|
|THYAO
|12,54
|620.560.713
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,50
|561.935.061
|% 0,13
|
|PETKM
|5,63
|559.935.545
|% 0,90
|
|EREGL
|18,67
|525.153.501
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,27
|319.193.543
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|559.935.545
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,57
|228.513.620
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|322.780.662
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|640.558.803
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5725
|8,5756
|% 0,19
|
|Euro
|10,1220
|10,1297
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8429
|11,9023
|% -0,01
|
|Frank
|9,3186
|9,3747
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,13
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,13
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem