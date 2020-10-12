***AYX* *KONTR*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.10.2020 10:45
***AYX******KONTR*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrol Matik Teknolojileri Enerji ve Mühendislik A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880666
BIST
12:111.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:117,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:119,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:11488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,49
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:11
|DAGHL
|12,10
|2.336.413
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.230.384
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|111.498.096
|% 9,99
|
|DYOBY
|15,97
|95.715.518
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.148.123
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|767.357.652
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,93
|606.083.377
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,13
|500.551.017
|% 4,56
|
|GARAN
|7,15
|471.719.857
|% 0,70
|
|ODAS
|3,36
|332.663.333
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,93
|606.083.377
|% 6,16
|
|PETKM
|4,64
|767.357.652
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|284.732.142
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,13
|500.551.017
|% 4,56
|
|ODAS
|3,36
|332.663.333
|% 5,66
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8958
|7,8990
|% 0,54
|
|Euro
|9,3210
|9,3285
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2446
|10,2959
|% 0,25
|
|Frank
|8,6319
|8,6839
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0987
|2,1092
|% 0,51
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,60
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,68
|
Seans Raporu
12:11
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12:26KERVN
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 338, 737 adet işlem
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12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 85 artarak (% 0.60 ) 1, 306
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12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, PETKM, EKGYO
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12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TRKCM, SODA
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12:24PRKAB
Yüzde 8.09 oranında artışla 15.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 435, 276 adet işlem