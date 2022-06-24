***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
24.06.2022 21:51
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039295
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7677
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -0,5848
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,7701
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -0,5078
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05988,35
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -27,46
|Açılış
|: 988,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7660
|16,7677
|% -3,37
|
|Euro
|17,6450
|17,7701
|% -2,78
|
|Sterlin
|20,5636
|20,6668
|% -2,95
|
|Frank
|17,4641
|17,5694
|% -2,72
|
|Riyal
|4,4674
|4,4898
|% -3,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,60
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-26,10
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.544
|6.777
|-85,00
|
|Yarım
|3.212
|3.315
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.657
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,77
|
Seans Raporu
18:05
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