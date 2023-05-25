***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
25.05.2023 12:33
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 4.fıkrası uyarınca hazırlanan Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153766
BIST
13:064.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 32,39
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0619,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0347
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0621,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0832
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:061.257,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.618.567
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.379.587
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.302.098
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|47.519.473
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.103.178
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,96
|119.685.641
|% -6,55
|
|RODRG
|46,10
|59.484.923
|% -5,73
|
|CELHA
|28,26
|22.387.285
|% -4,40
|
|THYAO
|135,50
|1.811.074.215
|% 2,03
|
|SASA
|49,56
|1.493.126.112
|% -2,15
|
|ISCTR
|10,39
|786.194.595
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,30
|774.335.863
|% 2,52
|
|AKBNK
|14,37
|713.010.626
|% 3,01
|
|ISCTR
|10,39
|786.194.595
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,26
|415.780.684
|% 1,46
|
|YKBNK
|8,91
|546.295.155
|% 2,30
|
|AKBNK
|14,37
|713.010.626
|% 3,01
|
|KLGYO
|2,07
|87.618.493
|% 6,70
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9203
|19,9244
|% 0,17
|
|Euro
|21,4346
|21,4622
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,5858
|24,7091
|% 0,26
|
|Frank
|21,9091
|22,0411
|% 0,09
|
|Riyal
|5,2964
|5,3230
|% 0,16
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,51
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-1,03
|