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***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

24.06.2022 21:31
***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [RUBNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

   Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi- (41-70) Ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039261


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