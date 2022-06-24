***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. İzahname- EK2a- Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları_31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 Ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039271BIST