***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
24.06.2022 21:36
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [RUBNS]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. İzahname- EK 3b-Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.03.2022 Ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039274
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,8113
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -0,5412
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,8064
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -0,4715
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05990,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -25,03
|Açılış
|: 990,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7938
|16,8113
|% -3,12
|
|Euro
|17,7841
|17,8064
|% -2,58
|
|Sterlin
|20,5903
|20,6935
|% -2,83
|
|Frank
|17,4910
|17,5964
|% -2,57
|
|Riyal
|4,4710
|4,4935
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|7,45
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-25,01
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.546
|6.779
|-83,00
|
|Yarım
|3.214
|3.316
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.657
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında