***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunun Kullanıma İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039268BIST