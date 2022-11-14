***AYX* *SNICA*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.11.2022 17:00
***AYX******SNICA*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079815
BIST
17:374.562
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 106,54
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:3718,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:3719,1757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0445
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:371.055,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.055,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GZNMI
|52,80
|181.407.717
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.287.132
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|713.020.393
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.396.810
|% 10,00
|
|MAALT
|345,40
|46.453.271
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|971.742.493
|% -9,93
|
|FENER
|65,90
|383.402.899
|% -6,66
|
|SELVA
|11,74
|210.210.396
|% -5,48
|
|GLBMD
|10,40
|28.335.399
|% -5,02
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,50
|8.313.328.733
|% -1,79
|
|ASELS
|42,24
|6.264.797.482
|% 8,70
|
|PETKM
|15,39
|5.167.801.464
|% 8,15
|
|EREGL
|36,96
|3.829.131.334
|% 1,26
|
|ODAS
|11,70
|2.908.208.674
|% 8,23
|
|EKGYO
|5,54
|2.280.364.181
|% 4,53
|
|ALBRK
|2,54
|1.059.235.207
|% 2,42
|
|AKFGY
|4,47
|1.439.653.816
|% -1,32
|
|PETKM
|15,39
|5.167.801.464
|% 8,15
|
|TSKB
|3,18
|844.066.140
|% 3,58
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5986
|18,6052
|% 0,33
|
|Euro
|19,1635
|19,1757
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,7784
|21,8876
|% -0,55
|
|Frank
|19,5553
|19,6731
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,41
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.973
|7.104
|86,00
|
|Yarım
|3.387
|3.473
|42,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.736
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,12
|
Seans Raporu
17:37
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17:52MARTI
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 399, 153 adet işlem
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17:51INFO
Yüzde 6.34 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 221, 913 adet işlem
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 45 artarak (% 2.22 ) 4, 944
-
17:50XU100
Endeks 4, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 49 üstünde . İşlem hacmi 83, 637.00 milyon TL de
-
17:50PAPIL
Yüzde 5.75 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 622, 233 adet işlem