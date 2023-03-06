***AYX* *UZERB*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***AYX******UZERB*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (06.03.2023)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler UZERBİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi INVESTAT HOLDING LIMITED A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 20290Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 17.11.2022Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 21.02.2023Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 06.03.2023Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıC Grubu, UZERB, TREUZER00018 Hamiline Değil - 39,15Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıC Grubu, UZERB, TREUZER00018 21.02.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 22.02.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 23.02.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 24.02.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 27.02.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 28.02.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 01.03.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 02.03.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 03.03.2023 0 0 0 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 06.03.2023 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıC Grubu, UZERB, TREUZER00018 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarUzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. ("Şirket, UZERB") paylarının Investat Holding Limited (Investat) tarafından devralınmasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan Investat'ın zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılmış olan başvuru, SPK'nın 16.02.2023 tarih ve 10/188 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.21.02.2023 – 06.03.2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi 06.03.2023 itibarıyla tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Pay Alım Teklifi Talep Formu_.pdfEK: 2 Uzertaş Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120556BIST