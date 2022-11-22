***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.11.2022 13:10
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.11.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanuna uygun olrak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda yönetm kurulumuz tarafından belirlenen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK A.Ş. 22.11.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081574
BIST
15:094.728
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 157,55
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.729
En Düşük
4.567
15:0918,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0919,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0435
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:091.046,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.046,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:07
|RNPOL
|22,00
|72.863.278
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|67.773.858
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.910.704
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.736.779
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|16.090.393
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,50
|100.738.874
|% -7,02
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|108,00
|5.282.727.392
|% 1,03
|
|EREGL
|40,06
|5.214.513.206
|% 6,26
|
|SASA
|149,20
|4.543.103.406
|% 9,79
|
|HEKTS
|40,34
|4.057.501.390
|% 7,86
|
|KRDMD
|13,62
|3.370.701.887
|% 3,57
|
|EKGYO
|5,94
|2.798.027.491
|% 2,77
|
|KRDMD
|13,62
|3.370.701.887
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,55
|2.803.697.697
|% 1,23
|
|PETKM
|16,04
|3.210.861.254
|% 4,91
|
|ISCTR
|9,98
|1.962.443.755
|% 2,36
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6156
|18,6296
|% 0,05
|
|Euro
|19,1045
|19,1193
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,0495
|22,1601
|% 0,49
|
|Frank
|19,4241
|19,5411
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,04
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,55
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|7,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|9,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,74
|0,26
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|1,13
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22MAGEN
Yüzde 6.67 oranında artışla 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 637, 244 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 4, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 758.00 milyon TL de
-
15:21YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 200, 458 adet işlem
-
15:20YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 159, 818 adet işlem
-
15:19MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 551, 589 adet işlem