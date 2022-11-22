***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.11.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanuna uygun olrak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda yönetm kurulumuz tarafından belirlenen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK A.Ş. 22.11.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081574BIST