***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.12.2022 18:11
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2022, 22.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.11.2022
Tescil Tarihi
29.11.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.11.2022 - 10714
Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanuna uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda yönetim kurulumuz tarafından belirlenen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili'nda tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087366
BIST
17:595.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -189,21
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
17:5918,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:5919,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0498
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:591.084,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.084,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BTCIM
|40,70
|841.117.139
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|536.106
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.986.411
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|54.981.092
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,65
|287.993.966
|% -9,84
|
|DGNMO
|8,89
|127.395.461
|% -9,47
|
|METRO
|2,11
|71.532.587
|% -9,05
|
|YESIL
|4,38
|44.223.980
|% -8,94
|
|SNICA
|33,84
|423.240.615
|% -8,64
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|THYAO
|137,90
|8.576.947.670
|% -4,24
|
|ASELS
|56,50
|8.529.677.086
|% -4,80
|
|AKBNK
|17,13
|6.438.292.073
|% -1,89
|
|VAKBN
|10,72
|6.248.712.903
|% 1,61
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|EKGYO
|7,93
|5.596.766.655
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,70
|1.900.815.648
|% -2,17
|
|VAKBN
|10,72
|6.248.712.903
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,05
|5.450.003.871
|% -4,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6261
|18,6343
|% -0,04
|
|Euro
|19,8389
|19,8576
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,0241
|23,1396
|% 0,22
|
|Frank
|20,0669
|20,1878
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.295
|7.344
|0,00
|
|Yarım
|3.533
|3.590
|0,00
|
|Çeyrek
|1.772
|1.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem