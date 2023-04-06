***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2023 18:25
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 13.03.2023 tarih ve 09 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi üzerine aldığı karar doğrultusunda Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifi, 06.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132823
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
17:5921,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1594
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1669
En Düşük
20,9548
17:591.244,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.244,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2541
|19,2598
|% 0,12
|
|Euro
|21,0881
|21,1536
|% 0,70
|
|Sterlin
|23,8805
|24,0003
|% -0,11
|
|Frank
|21,2054
|21,3331
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1190
|5,1446
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,51
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.491
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.147
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410