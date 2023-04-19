***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2023 22:23
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2023
Tescil Tarihi
14.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2023 - 10815
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 13.03.2023 tarih ve 09 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi üzerine aldığı karar doğrultusunda Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifi, 06.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylanmıştı.
Söz konusu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140220
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0362
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.243,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.243,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.247,14
En Düşük
1.242,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4107
|19,4279
|% 0,17
|
|Euro
|21,2639
|21,2816
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0560
|24,1767
|% 0,02
|
|Frank
|21,5285
|21,6582
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1577
|5,1835
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-10,44
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|1,40
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.985
|9.175
|10,00
|
|Yarım
|4.388
|4.492
|5,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.253
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,81
|0,03
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|-0,05
|