***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.04.2021 tarihli 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların bilgisine ve görüşüne sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117427BIST