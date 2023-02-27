***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
27.02.2023 22:32
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2021 tarihli 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların bilgisine ve görüşüne sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117427
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,8990
En Düşük
18,7946
18:0520,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0613
En Düşük
19,9370
18:051.103,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.103,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.104,24
En Düşük
1.098,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8540
|18,9174
|% 0,16
|
|Euro
|20,0102
|20,0570
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6962
|22,8100
|% -0,03
|
|Frank
|20,0949
|20,2160
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0150
|5,0401
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.508
|7.574
|1,00
|
|Yarım
|3.668
|3.706
|0,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.853
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,01
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD