***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.10.2022 22:19
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022-11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 80.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ("SPK") yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olduğu 11.10.2022 tarihli iaçıklamamızda duyrulmuştu. Sermaye artışı tesciline ilişkin İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 27.10.2022 tarihde tescil iişlemi tamamlanmış olup 27.10.2022 tarih ve 10691 saylı Ticaret Sicil Gazatesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074910
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0227
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,5897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1807
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5296
18:05991,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,89
|Açılış
|: 991,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5852
|% -0,12
|
|Euro
|18,5394
|18,5897
|% -0,96
|
|Sterlin
|21,4262
|21,5336
|% -0,64
|
|Frank
|18,6583
|18,7707
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,98
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.644
|6.718
|-50,00
|
|Yarım
|3.237
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL