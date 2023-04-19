***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
19.04.2023 22:24
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/04/2023 19/04/2023 10815
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140221
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0358
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0388
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.245,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.245,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.247,14
En Düşük
1.242,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4091
|19,4299
|% 0,18
|
|Euro
|21,2647
|21,2842
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,0560
|24,1767
|% 0,02
|
|Frank
|21,5285
|21,6582
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1577
|5,1835
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|1,40
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.978
|9.182
|17,00
|
|Yarım
|4.385
|4.495
|8,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.254
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,81
|0,03
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|-0,06
|