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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

28.11.2022 09:04
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda 2,5 kat, FAVÖK'te 3,7 kat ve Net Kar'da 4,4 kat büyüme kaydetmiştir. Şirketimizin 2022 yılı performansının, hisselerimizin halka arzı öncesinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki (*) 2022 yılı projeksiyonlarının üzerinde seyretmesi sebebiyle, Şirketimizin güncel durumunu sağlıklı biçimde yansıtmak adına 2022 yılına ilişkin güncel tahminlerinin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda mevcut performansımıza göre revize ettiğimiz 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:  •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %65'lik satış hasılatı büyüme beklentisi %200 -%220 aralığına yükseltilmiştir. •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %64'lük FAVÖK büyüme beklentisi %270 -%290 aralığına yükseltilmiştir. •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %12,2'lik FAVÖK marjı beklentisi %14 - %16 aralığına yükseltilmiştir. (*) Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 05.08.2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082419


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PCILT 36,52 45.051.728 % 10,00  
SUNTK 56,10 384.218.066 % 10,00  
IDEAS 44,00 19.151.432 % 10,00  
NTGAZ 45,82 79.388.064 % 9,99  
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Sterlin 22,3909 22,5032 % -0,37  
Frank 19,6525 19,7708 % 0,09  
Riyal 4,9382 4,9630 % -0,11  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 -5,28  
Altın Gr. 1.047 1.048 -4,13  
Cumhuriyet 7.003 7.109 -6,00  
Tam 7.001 7.066 -43,00  
Yarım 3.395 3.455 -20,00  
Çeyrek 1.692 1.727 -10,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,38 -0,07  
Gümüş Gr. 12,82 12,84 -0,03  
B. Petrol 81,48 81,48 -2,23  
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