***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
28.11.2022 09:04
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda 2,5 kat, FAVÖK'te 3,7 kat ve Net Kar'da 4,4 kat büyüme kaydetmiştir. Şirketimizin 2022 yılı performansının, hisselerimizin halka arzı öncesinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki (*) 2022 yılı projeksiyonlarının üzerinde seyretmesi sebebiyle, Şirketimizin güncel durumunu sağlıklı biçimde yansıtmak adına 2022 yılına ilişkin güncel tahminlerinin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda mevcut performansımıza göre revize ettiğimiz 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir: •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %65'lik satış hasılatı büyüme beklentisi %200 -%220 aralığına yükseltilmiştir. •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %64'lük FAVÖK büyüme beklentisi %270 -%290 aralığına yükseltilmiştir. •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %12,2'lik FAVÖK marjı beklentisi %14 - %16 aralığına yükseltilmiştir. (*) Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 05.08.2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082419
BIST
17:184.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 81,59
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1818,6294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1819,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:181.048,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.048,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CEOEM
|16,50
|123.944.795
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.218.066
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|NTGAZ
|45,82
|79.388.064
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,84
|267.489.554
|% -9,43
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,48
|56.028.559
|% -8,83
|
|IHAAS
|87,20
|67.307.495
|% -8,36
|
|MIATK
|129,30
|147.700.867
|% -7,91
|
|THYAO
|115,80
|8.749.222.942
|% 1,76
|
|PETKM
|18,20
|4.642.115.257
|% 4,90
|
|EREGL
|42,18
|4.294.586.166
|% 0,72
|
|ASELS
|48,72
|4.131.445.636
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,47
|3.884.802.312
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,99
|3.344.019.162
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.325.918.060
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,47
|3.884.802.312
|% 2,15
|
|YKBNK
|11,94
|3.687.519.292
|% 4,28
|
|VAKBN
|10,14
|2.744.089.014
|% 6,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6225
|18,6303
|% -0,02
|
|Euro
|19,4533
|19,4656
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3909
|22,5032
|% -0,37
|
|Frank
|19,6525
|19,7708
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-2,23
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31HATEK
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 983, 278 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 12 artarak (% 1.62 ) 5, 350
-
17:30XU100
Endeks 4, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 100, 127.00 milyon TL de
-
17:30MAVI
Yüzde 5.32 oranında artışla 108.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 523 adet işlem
-
17:29SMART
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 204 adet işlem