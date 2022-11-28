***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda 2,5 kat, FAVÖK'te 3,7 kat ve Net Kar'da 4,4 kat büyüme kaydetmiştir. Şirketimizin 2022 yılı performansının, hisselerimizin halka arzı öncesinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki (*) 2022 yılı projeksiyonlarının üzerinde seyretmesi sebebiyle, Şirketimizin güncel durumunu sağlıklı biçimde yansıtmak adına 2022 yılına ilişkin güncel tahminlerinin kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda mevcut performansımıza göre revize ettiğimiz 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir: •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %65'lik satış hasılatı büyüme beklentisi %200 -%220 aralığına yükseltilmiştir. •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %64'lük FAVÖK büyüme beklentisi %270 -%290 aralığına yükseltilmiştir. •Fiyat Tespit Raporu'ndaki %12,2'lik FAVÖK marjı beklentisi %14 - %16 aralığına yükseltilmiştir. (*) Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu 05.08.2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082419BIST