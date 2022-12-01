***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.11.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamadaki 2022 yılında 2021 yılına göre 1. Satış hasılatında sehven belirtilen %200 - %220 aralığındaki büyüme beklentisi 2,0 – 2,2 kat (%100 - %120) olarak, 2. FAVÖK'te sehven belirtilen %270-%290 aralığındaki büyüme beklentisi de 2,7 – 2,9 kat (%170 - %190) olarak düzeltilmiştir. FAVÖK marjı beklentisi olan %14-16 aralığında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083333BIST