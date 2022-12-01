***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
01.12.2022 09:32
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.11.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamadaki 2022 yılında 2021 yılına göre 1. Satış hasılatında sehven belirtilen %200 - %220 aralığındaki büyüme beklentisi 2,0 – 2,2 kat (%100 - %120) olarak, 2. FAVÖK'te sehven belirtilen %270-%290 aralığındaki büyüme beklentisi de 2,7 – 2,9 kat (%170 - %190) olarak düzeltilmiştir. FAVÖK marjı beklentisi olan %14-16 aralığında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083333
BIST
10:495.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 93,62
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
10:4918,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
10:4919,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
10:491.065,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.065,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler10:47
|GENIL
|44,88
|18.606.216
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.309.883
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|326.729.443
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|INFO
|11,18
|48.984.756
|% -3,62
|
|KUVVA
|42,00
|25.200
|% -3,45
|
|THYAO
|124,30
|2.254.320.614
|% 3,58
|
|SISE
|39,58
|1.512.589.731
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,13
|1.218.681.104
|% 2,72
|
|YKBNK
|12,01
|969.734.572
|% -0,33
|
|KOZAL
|384,20
|936.370.448
|% 4,40
|
|KRDMD
|15,13
|1.218.681.104
|% 2,72
|
|YKBNK
|12,01
|969.734.572
|% -0,33
|
|EKGYO
|7,04
|533.271.722
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,73
|187.978.066
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,53
|592.609.366
|% 1,64
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6427
|% 0,06
|
|Euro
|19,3990
|19,4081
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4762
|22,5889
|% 0,38
|
|Frank
|19,6930
|19,8117
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% 0,02
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,26
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.112
|7.179
|24,00
|
|Yarım
|3.449
|3.510
|12,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.754
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,03
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-0,41
|