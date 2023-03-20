***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.03.2023 20:03
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
Şirketimizin 2022 mali yılında elde ettiği sonuçlar, Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen tahminlerin
Satış Hasılatı'nda %43 Brüt Kar'da %69 FAVÖK'te %76
üzerindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126516
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1203
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.209,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.209,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0054
|19,0128
|% -0,01
|
|Euro
|20,3836
|20,3903
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,2592
|23,3758
|% 0,73
|
|Frank
|20,3819
|20,5047
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0485
|5,0738
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-9,14
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.160
|8.255
|269,00
|
|Yarım
|4.000
|4.039
|131,00
|
|Çeyrek
|2.000
|2.020
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,73
|
Seans Raporu
18:00
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17:56
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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