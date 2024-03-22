***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.03.2024 13:49
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir. Şirketimizin 2023 mali yılında elde ettiği sonuçlar, Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen tahminlerin
Satış Hasılatı'nda %249 Brüt Kar'da %317 FAVÖK'te %393
üzerindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261416
BIST
'
14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4031,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0325
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2265
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.228,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,81
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MEKAG
|66,55
|103.385.386
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.286.290
|% 9,98
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|PEKGY
|15,73
|279.859.656
|% -9,70
|
|BEGYO
|4,31
|288.954.358
|% -9,26
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,65
|21.426.920
|% -8,60
|
|THYAO
|291,25
|8.511.599.312
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,54
|3.768.832.133
|% 2,16
|
|VESTL
|87,95
|3.553.240.249
|% 2,51
|
|ISCTR
|11,21
|3.151.214.500
|% 0,54
|
|AKBNK
|46,10
|2.373.064.957
|% 2,35
|
|ISCTR
|11,21
|3.151.214.500
|% 0,54
|
|YKBNK
|26,54
|3.768.832.133
|% 2,16
|
|ZOREN
|5,42
|561.155.006
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,36
|1.679.699.432
|% 1,33
|
|PETKM
|23,60
|1.751.284.511
|% 2,97
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9919
|31,9927
|% -0,10
|
|Euro
|34,6361
|34,6495
|% -0,65
|
|Sterlin
|40,8253
|41,0299
|% -1,21
|
|Frank
|36,0281
|36,2087
|% -0,95
|
|Riyal
|8,6522
|8,6955
|% -0,62
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|905,55
|906,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,08
|1.015,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,40
|2.165,74
|% 0,66
|