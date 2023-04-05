***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin Esas Sözleşmesi 16. Maddesinin Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye istinaden, 2.000.000.000-(İki Milyar) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle ihraç edilmesine, söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerinin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası ve her türlü sözleşme ve belgenin imzası hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132239BIST