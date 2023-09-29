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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.09.2023 19:08
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Limit Güncellemesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2023 tarih ve 57/1206 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 29.09.2023 Üst Yazı.pdf
EK: 2 29.09.2023 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198328


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Yarım 5.449 5.536 -31,00  
Çeyrek 2.716 2.768 -15,00  
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