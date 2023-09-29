***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Limit GüncellemesiYetkili Organ Karar Tarihi 05.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 11 Nisan 2023 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2023 tarih ve 57/1206 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 29.09.2023 Üst Yazı.pdfEK: 2 29.09.2023 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198328BIST