***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun Şirket'in 200.000.000 (iki yüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Şirketimizin 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması ve şirketin büyüme potansiyeli nedeniyle 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023 – 2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmiş olup, söz konusu tadil metni bugün (06.04.2023) yapılan 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul'unda ortaklar tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 AZTEK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132805BIST