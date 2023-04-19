***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 22:22
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AZTEK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140219
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0312
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.245,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.245,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.247,14
En Düşük
1.242,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4091
|19,4299
|% 0,18
|
|Euro
|21,2647
|21,2842
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,0560
|24,1767
|% 0,02
|
|Frank
|21,5285
|21,6582
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1577
|5,1835
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|1,40
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.978
|9.182
|17,00
|
|Yarım
|4.385
|4.495
|8,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.254
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,81
|0,03
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|-0,06
|