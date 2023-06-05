***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.06.2023 21:40
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonrasında Şirketimizin kredi derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1+ Görünüm: Stabil Uzun vadeli (Ulusal): (TR) AA- Görünüm: Stabil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156255
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1235
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,4343
En Düşük
21,2191
18:0523,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1208
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
23,1280
En Düşük
22,8153
18:051.346,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.346,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.350,34
En Düşük
1.340,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2349
|21,5362
|% 1,31
|
|Euro
|22,9105
|22,9748
|% 0,32
|
|Sterlin
|26,4293
|26,5619
|% 0,30
|
|Frank
|23,4635
|23,6049
|% 0,44
|
|Riyal
|5,6696
|5,6981
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.344
|1.345
|4,01
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.428
|4.541
|16,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.277
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,14
|16,17
|0,06
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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17:58
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