***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2022 18:42
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 17.10.2022 tarihli E-18454353-100.06-11869 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072573
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2409
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59993,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,76
|Açılış
|: 993,74
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5677
|18,5732
|% 0,03
|
|Euro
|18,2647
|18,3007
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,1836
|21,2899
|% 2,36
|
|Frank
|18,6101
|18,7222
|% 1,20
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|18,46
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,04
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.700
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.265
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,29
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410