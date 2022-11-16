***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.11.2022 16:44
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 16.11.2022 tarihli E-18454353-100.06-12558 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080426
BIST
16:394.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 52,75
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:3918,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:3919,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0724
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:391.064,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.064,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ALBRK
|3,08
|224.208.127
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|31.596.126
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.842.869
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.421.197
|% 9,98
|
|MIATK
|143,40
|507.086.808
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.788.852
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|354.082.451
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.080.420
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|7.735.344.754
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,43
|7.116.961.188
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,24
|5.990.569.180
|% 5,24
|
|AKBNK
|17,14
|5.759.175.938
|% 5,87
|
|EREGL
|37,56
|5.114.907.628
|% -0,11
|
|YKBNK
|11,43
|7.116.961.188
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,24
|5.990.569.180
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,39
|1.326.343.681
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,62
|2.858.609.283
|% 1,08
|
|TSKB
|3,41
|1.598.827.872
|% 4,60
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6090
|18,6146
|% 0,07
|
|Euro
|19,3361
|19,3438
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,0495
|22,1601
|% 0,23
|
|Frank
|19,6749
|19,7934
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,05
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,44
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,90
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.200
|7,00
|
|Tam
|7.070
|7.184
|-11,00
|
|Yarım
|3.433
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,16
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-0,68
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54IHEVA
Yüzde 6.73 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 445, 677 adet işlem
-
16:53MTRKS
Yüzde 7.78 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 183 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 11 artarak (% 1.46 ) 5, 141
-
16:52XU100
Endeks 4, 707 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 113, 511.00 milyon TL de
-
16:52HUNER
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 915, 870 adet işlem