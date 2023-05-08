***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 08:26
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalandığı 2 Mart 2023 tarihinde duyurulmuştu.
İstanbul İstinye Park mağazamızın açılışı 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedimiz dörde (4) yükselmiştir.
İzmir İstinye Park mağazamızın açılışına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147793
BIST
12:344.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 26,05
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3419,5085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3421,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:341.269,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.269,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BURCE
|75,40
|43.796.670
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.511.982
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.579.394
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.333.916
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.937.802
|% -9,94
|
|FENER
|50,90
|173.313.588
|% -9,27
|
|KERVT
|8,09
|28.222.316
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|EUPWR
|67,60
|795.373.171
|% -3,43
|
|THYAO
|126,10
|743.068.854
|% 0,48
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,28
|281.669.277
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,84
|427.086.102
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5019
|19,5063
|% -0,04
|
|Euro
|21,5150
|21,5197
|% 0,09
|
|Sterlin
|24,5768
|24,7000
|% 0,00
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% -0,04
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,55
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.290
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|1,24
|