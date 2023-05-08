***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalandığı 2 Mart 2023 tarihinde duyurulmuştu.İstanbul İstinye Park mağazamızın açılışı 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedimiz dörde (4) yükselmiştir.İzmir İstinye Park mağazamızın açılışına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147793BIST