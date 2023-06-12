***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 09:38
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalandığı 2 Mart 2023 tarihinde duyurulmuştu
İstanbul İstinye Park mağazamızın açılışı 8 Mayıs 2023 tarihinde duyurulmuştu. İzmir İstinye Park mağazamızın açılışı 10 Haziran 2023 tarihinde yapılmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedimiz beşe (5) yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157912
BIST
10:105.671
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 44,80
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1023,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2678
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6900
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1025,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,3381
|Açılış
|: 18,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2682
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:101.490,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,69
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:10
|YEOTK
|77,40
|52.224.326
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|8.527.133
|% 9,92
|
|EUREN
|10,51
|57.472.908
|% 8,13
|
|BURVA
|63,95
|16.346.379
|% 8,11
|
|OSMEN
|116,00
|12.465.608
|% 8,01
|
|DOGUB
|12,25
|8.807.995
|% -9,99
|
|DESPC
|21,68
|2.278.765
|% -3,73
|
|COSMO
|74,00
|203.059
|% -3,65
|
|ORCAY
|7,30
|4.511.319
|% -3,05
|
|VKING
|30,54
|1.541.738
|% -2,80
|
|THYAO
|180,30
|1.339.538.977
|% 1,92
|
|EREGL
|37,78
|417.932.158
|% 1,72
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|TUPRS
|78,80
|273.571.369
|% 1,68
|
|ASELS
|55,40
|249.274.375
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,10
|188.356.194
|% 0,87
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|YKBNK
|12,35
|172.311.649
|% -0,24
|
|PSGYO
|8,18
|100.026.288
|% 4,07
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6431
|23,6512
|% 1,15
|
|Euro
|25,4361
|25,4911
|% 1,34
|
|Sterlin
|29,6547
|29,8034
|% 1,15
|
|Frank
|26,0711
|26,2281
|% 1,07
|
|Riyal
|6,2869
|6,3185
|% 1,14
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.490
|1.490
|15,69
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.853
|4.924
|55,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.462
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,35
|0,09
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,77
|