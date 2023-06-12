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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2023 09:38
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için kira sözleşmesi imzalandığı 2 Mart 2023 tarihinde duyurulmuştu
İstanbul İstinye Park mağazamızın açılışı 8 Mayıs 2023 tarihinde duyurulmuştu. İzmir İstinye Park mağazamızın açılışı 10 Haziran 2023 tarihinde yapılmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedimiz beşe (5) yükselmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157912


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Altın Gr. 1.490 1.490 15,69  
Cumhuriyet 9.883 10.031 50,00  
Tam 9.830 10.081 -15,45  
Yarım 4.853 4.924 55,00  
Çeyrek 2.419 2.462 31,00  
Gümüş.Ons 24,12 24,14 -0,15  
Gümüş Gr. 18,34 18,35 0,09  
B. Petrol 74,02 74,02 -0,77  
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