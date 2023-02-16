***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni Sehven 10.000 adet olarak girilen 15.02.2023 tarihli alım adedi 9.125 adet olarak güncellenmiştir.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 5.000 0,005 20,12 -B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 4.125 0,004 20,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,14B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 6.467 0,006 21,18B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 10.380 0,01 21,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,26B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,28B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 22.353 0,022 21,3B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 7.500 0,008 21,36B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 12.500 0,013 21,4B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,5B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,8B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,24B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,3Ek Açıklamalar8 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 16 Şubat 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 16 Şubat 2023 tarihinde 21,10 – 22,30 TL fiyat aralığından (ortalama 20,51 TL) 110.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AZTEK payları toplam 119.125 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,1191)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114526BIST