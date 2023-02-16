***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15 – 16 Şubat 2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ortalama fiyat bilgileri güncellenmiştir.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 5.000 0,005 20,12 -B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 4.125 0,004 20,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,14B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 6.467 0,006 21,18B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 10.380 0,01 21,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,26B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,28B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 22.353 0,022 21,3B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 7.500 0,008 21,36B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 12.500 0,013 21,4B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,5B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,8B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,24B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,3Ek Açıklamalar8 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında15 Şubat 2023 tarihinde 20,12 – 20,60 TL fiyat aralığından 9.125 adet yapılan alımların fiyat ortalaması 20,34 TL, 16 Şubat 2023 tarihinde 21,10 – 22,30 TL fiyat aralığından 110.000 adet yapılan alımların fiyat ortalaması 21,53 TL'dir. 15 – 16 Şubat 2023 tarihlerinde alınan toplam hisse adedi 119.125 olup işlem ortalaması 21,43 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114583BIST