***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2022 10:45
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Denetim Komitesi tarafından hazırlanan Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079129
BIST
10:404.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 46,58
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.410
En Düşük
4.364
10:4018,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:4018,6161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:401.020,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.020,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:38
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|60.893.264
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.594.367
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,94
|24.681.622
|% 9,96
|
|YEOTK
|76,80
|91.410.265
|% 9,95
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|8.670.612
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,64
|31.383.508
|% -8,70
|
|KLMSN
|16,80
|37.683.037
|% -8,70
|
|SKTAS
|3,73
|23.425.791
|% -8,13
|
|THYAO
|112,40
|1.318.503.423
|% 1,08
|
|ODAS
|9,95
|1.065.796.691
|% 1,63
|
|HEKTS
|37,72
|878.378.612
|% 4,55
|
|ASELS
|38,10
|815.768.037
|% 0,95
|
|TCELL
|33,16
|813.460.098
|% 3,17
|
|ODAS
|9,95
|1.065.796.691
|% 1,63
|
|EKGYO
|5,10
|260.080.603
|% 0,79
|
|PETKM
|14,42
|637.083.228
|% 1,98
|
|SKBNK
|2,18
|85.762.054
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,42
|308.260.312
|% 1,62
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6064
|% 0,10
|
|Euro
|18,6176
|18,6227
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0967
|21,2025
|% 0,38
|
|Frank
|18,8045
|18,9178
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9338
|4,9585
|% 0,18
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|1,13
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.815
|6.873
|13,00
|
|Yarım
|3.320
|3.360
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,35
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Seans Raporu
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