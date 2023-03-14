***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN HÜSEYİN ÜTEBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.09.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı-Genel Müdür Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Anonim Şirketi-Genel Müdür Evet 36.85 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07.09.2009 İcrada Görevli Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Navita İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı-Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Evet 36.85 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NURAY GÖKŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.09.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0.43 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSA GÜMÜŞTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İMC Dağıtım ve Danışmanlık - Müdür Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptlanması Komitesi ÜyesiAZİZ SÜZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptlanması Komitesi BaşkanıBARIŞ BÜYÜKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.03.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN HÜSEYİN ÜTEBAY Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Anonim Şirketi-Genel MüdürMAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Navita İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı-Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanıNURAY GÖKŞEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -MUSA GÜMÜŞTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İMC Dağıtım ve Danışmanlık - Genel MüdürAZİZ SÜZER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi -NURAN ZENGİNKUZUCU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -FATMA BAYRAM Apple Marka ve Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Apple Marka ve Satış Direktörü -BUKET ALLAHVERDİ İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Dış Ticaret ve Tedarik Direktörü Ürün Grup Müdürü İthalat & İhracat Müdürü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Dış Ticaret ve Tedarik Direktörü Ürün Grup Müdürü İthalat & İhracat Müdürü -İLKER SEZER Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü Yönetici Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü Gümrükleme MüdürüMÜZEYYEN GÖK Satış Sonrası Destek Müdürü Yönetici Satış Sonrası Destek Müdürü Satış Sonrası Destek MüdürüSELMA SELVİ İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları UzmanıNEVZAT BALKAR ÇELİK Perakende Satış Pazarlama ve Proje Yöneticisi Perakende Satış Temsilcisi Yönetici Perakende Satış Pazarlama ve Proje Yöneticisi Perakende Satış Temsilcisi -TOLGA SEVİNÇLİ Muhasebe Müdürü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdürü -REYHAN GÜRSOY Nakit Yönetim Müdürü Üst Düzey Yönetici Nakit Yönetim Müdürü -BARIŞ BÜYÜKDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist - -PELİN IŞIKSAL Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Diğer - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124701BIST