***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN HÜSEYİN ÜTEBAY Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Anonim Şirketi-Genel MüdürMAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Navita İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı-Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanıNURAY GÖKŞEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -MUSA GÜMÜŞTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İMC Dağıtım ve Danışmanlık - Genel MüdürAZİZ SÜZER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi -NURAN ZENGİNKUZUCU Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -FATMA BAYRAM Apple Marka ve Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Apple Marka ve Satış Direktörü -BUKET ALLAHVERDİ İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Dış Ticaret ve Tedarik Direktörü Ürün Grup Müdürü İthalat & İhracat Müdürü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme ve Marka Yönetimi Dış Ticaret ve Tedarik Direktörü Ürün Grup Müdürü İthalat & İhracat Müdürü -İLKER SEZER Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü Yönetici Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü Gümrükleme MüdürüMÜZEYYEN GÖK Satış Sonrası Destek Müdürü Yönetici Satış Sonrası Destek Müdürü Satış Sonrası Destek MüdürüSELMA SELVİ İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları UzmanıNEVZAT BALKAR ÇELİK Perakende Satış Pazarlama ve Proje Yöneticisi Perakende Satış Temsilcisi Yönetici Perakende Satış Pazarlama ve Proje Yöneticisi Perakende Satış Temsilcisi -TOLGA SEVİNÇLİ Muhasebe Müdürü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdürü -REYHAN GÜRSOY Nakit Yönetim Müdürü Üst Düzey Yönetici Nakit Yönetim Müdürü -BARIŞ BÜYÜKDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185796BIST