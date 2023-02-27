***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı toplantısında, 4.5.1. ve 4.5.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen -"Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,"Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne,karar verilmiştir. Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarına ekte yer verilmektedir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketimizin 19.04.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilmiş olup, komite üyelerinin atamaları 22.04.2021 tarihinde yapılmıştır.Komitelerin yapılarına aşağıda yer verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiMusa Gümüştaş Komite BaşkanıAziz Süzer Komite ÜyesiÖzge Aydemir Komite ÜyesiDenetimden Sorumlu KomiteMusa Gümüştaş Komite BaşkanıAziz Süzer Komite ÜyesiRiskin Erken Saptanması KomitesiAziz Süzer Komite BaşkanıMusa Gümüştaş Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117421BIST