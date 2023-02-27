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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.02.2023 21:56
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı toplantısında, 4.5.1. ve 4.5.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen -
"Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
-
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 
-
"Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne,
karar verilmiştir. Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarına ekte yer verilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketimizin 19.04.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilmiş olup, komite üyelerinin atamaları 22.04.2021 tarihinde yapılmıştır.
Komitelerin yapılarına aşağıda yer verilmiştir. 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Musa Gümüştaş Komite Başkanı
Aziz Süzer Komite Üyesi
Özge Aydemir Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite
Musa Gümüştaş Komite Başkanı
Aziz Süzer Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Aziz Süzer  Komite Başkanı
Musa Gümüştaş Komite Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117421


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