***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
16.08.2022 16:57
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Aztek Teknoloji payları, 17/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 100.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AZTEK TEKNOLOJI XUTUM 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI XTUMY 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI XBANA 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI XHARZ 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI XUTEK 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI XTKJS 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI 17/08/2022
AZTEK TEKNOLOJI XSIST 17/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055926
BIST
17:592.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 51,49
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.911
En Düşük
2.773
17:5917,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:5918,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:591.026,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.026,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MRSHL
|233,20
|46.177.966
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|58.381.353
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.536.577.979
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|360.129.216
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.211.335
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.274.019
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,16
|469.886.270
|% -7,23
|
|ATEKS
|44,70
|26.507.778
|% -7,22
|
|THYAO
|67,35
|9.107.995.820
|% 5,90
|
|TUPRS
|299,60
|4.673.755.432
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,57
|3.200.933.390
|% 1,64
|
|AKBNK
|10,56
|2.739.083.349
|% 3,33
|
|GARAN
|19,23
|2.373.524.009
|% 5,08
|
|YKBNK
|5,57
|3.200.933.390
|% 1,64
|
|EKGYO
|3,55
|1.682.869.110
|% 0,85
|
|TSKB
|3,86
|1.536.577.979
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,15
|1.783.930.598
|% 2,33
|
|ALBRK
|1,80
|451.939.721
|% 2,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9656
|% 0,04
|
|Euro
|18,2699
|18,2835
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,6623
|21,7709
|% 0,34
|
|Frank
|18,8236
|18,9370
|% -0,43
|
|Riyal
|4,7698
|4,7938
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,17
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.899
|6.963
|7,00
|
|Yarım
|3.361
|3.404
|3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.702
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL