***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAztek Teknoloji payları, 17/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 100.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAZTEK TEKNOLOJI XUTUM 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI XTUMY 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI XBANA 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI XHARZ 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI XUTEK 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI XTKJS 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI 17/08/2022AZTEK TEKNOLOJI XSIST 17/08/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055926BIST