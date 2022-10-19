***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 17:55
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072938
BIST
17:413.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 26,72
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:4118,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:4118,2061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1227
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:41977,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,85
|Açılış
|: 977,63
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:39
|BRYAT
|730,40
|105.426.401
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|44.012.620
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|99.974.471
|% 9,98
|
|EPLAS
|23,86
|47.472.305
|% 9,95
|
|BAKAB
|38,66
|30.639.515
|% 9,95
|
|PEGYO
|2,45
|37.511.389
|% -5,04
|
|ICBCT
|7,24
|129.920.995
|% -4,23
|
|IPEKE
|24,78
|460.716.649
|% -3,88
|
|EMNIS
|56,25
|427.175
|% -3,76
|
|EKIZ
|13,70
|560.027
|% -3,52
|
|THYAO
|97,30
|5.698.730.976
|% 0,05
|
|YKBNK
|9,58
|5.303.679.108
|% 2,02
|
|ODAS
|7,76
|5.279.440.229
|% -7,29
|
|AKBNK
|15,42
|5.076.620.842
|% 2,19
|
|ISCTR
|9,90
|4.060.134.325
|% 4,54
|
|ODAS
|7,76
|5.279.440.229
|% -7,29
|
|YKBNK
|9,58
|5.303.679.108
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,41
|1.965.962.334
|% 0,46
|
|ISCTR
|9,90
|4.060.134.325
|% 4,54
|
|AKBNK
|15,42
|5.076.620.842
|% 2,19
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5943
|% 0,05
|
|Euro
|18,2084
|18,2181
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,8751
|20,9798
|% -0,51
|
|Frank
|18,4748
|18,5861
|% -0,80
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% -0,03
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|-16,70
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.652
|6.742
|-22,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,51
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,29
|91,29
|1,26
|
Seans Raporu
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